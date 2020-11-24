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حبس المتهم بقتل خطيبته 4 أيام على ذمة التحقيق في المنيا

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 05:32 م
حبس المتهم بقتل خطيبته 4 أيام على ذمة التحقيق في المنيا حبس - أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

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قررت نيابة جنوب المنيا الكلية، اليوم الثلاثاء، حبس المتهم بقتل  طالبة معهد التمريض "خطيبته" 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما قررت فحص الكاميرات الخاصة بشارع التحرير بمنطقة شلبى للتأكد من صحة بلاغ الاختفاء.

وقررت النيابة حبس ع ن م 37 سنة ومقيم بقرية زهرة التابعة لمركز المنيا  بعد اعترافه بقتل خطيبته المجنى عليه رحمة محمد رضا 20  سنه طالبة بمعهد التمريض وتنفيذ جريمته بمفرده يوم 10 نوفمبر الجارى.

وكانت أجهزة الامن قد ألقت القبض على المتهم خطيب المجنى عليها بعد الانتهاء من تحرياتها التى ترأسها العميد شريف كرم رئيس مباحث المديرية، والذى شكل فريق بحث جنائي على أعلى مستوي أمني تحت إشراف العقيد حسن عبد الغفار مفتش مباحث المنطقة المركزية، وقيادة المقدم محمد منير رئيس مباحث مركز المنيا وبالفحص والتحري تبين أن الجاني استدرج خطيبته ، وقاما باستقلال دراجة بخارية لمكان الواقعة وقام بإغراقها بترعة الإبراهيمية، وبضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، لرغبته فى فسخ الخطبة، وكى يتمكن من استرداد المصوغات الذهبية المقدمة إليها "الشبكة" من أهليتها  واحيل المتهم للنيابة العامة التى اصدرت قرارها المتقدم

 

 


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