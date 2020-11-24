حبس أبطال فيديو بيع المخدرات فى الشارع بمدينة نصر

كريم صبحى

قررت نيابة أول مدينة نصر ، حبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق ، عقب تداول فيديو لهم على مواقع التواصل الاجتماعي يبيعون فيه المخدرات فى الشارع.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما متابعة ما يتم بثه بكافة وسائل الإعلام وخاصةً مواقع التواصل الاجتماعي، رصدت أجهزة مديرية أمن القاهرة تداول فيديو يتضمن قيام مجموعة من الأشخاص بالاتجار بالمواد المخدرة خلف عقار بمنطقة زهراء مدينة نصر بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.

تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط المتهمين وهم 3 أشخاص، مقيمين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وضبط بحوزتهم كمية من مخدر الفودو وزنت 110 جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول.

كما تم ضبط عاطل بحوزته 2000 قرص مخدر لعقار التامول – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – سلاح أبيض، بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.