اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 05:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حالات تمنع الطفل من السفر إلى الخارج.. تعرف عليها

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 04:30 ص
حالات تمنع الطفل من السفر إلى الخارج.. تعرف عليها محكمة الأسرة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نص القانون على بعض الحالات التى تمنع الطفل من السفر طبقاً للقانون، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية الحالات التى يمنع فيها القانون الطفل من السفر، وأبرز الحالات التى لا يجوز فيها اصطحاب الطفل للسفر للخارج.
 
يقول المحامى خالد محمد، إنه يمنع الطفل من السفر في 4 حالات وهى كالآتى:
 
1- سفر الأم بالمحضون أثناء قيام الزوجية.
 
2- سفر الأم بالمحضون بعد انفصام الزوجية وانقضاء العدة.
 
3- سفر الحاضنة غير الأم بالمحضون.
 
4- سفر الأب بالمحضون دون إذن الحاضنة.
 
وأضاف المحامى بالنقض، أن الفقرة الخامسة من المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 من قانون الأحوال الشخصية، حددت إجراءات التقاضي في المنازعات حول السفر الى الخارج، أن كل من يتولى أمر الطفل إن كان أبًا أو أما أو غيره من العصبات عليه أيضا أن يمكن الطرف الآخر من رؤية الصغار، ولا يمكنه السفر إلى بلد بحيث يستحيل بذلك رؤيتهم، حيث إن من شأن سفر الطفل دون وليه الحاضن يلحق بالطفل أضرارا بالغة ويحرم الطفل من كافة حقوقه الشرعية والقانونية التى كفلتها له القوانين المصرية.

وأكمل المحامى بالنقض، إن السفر بالطفل دون إذن من له الحق فى رؤيته، سببا موجبا لاسقاط الحق في الحضانة، سواء أكانت الأم هى الحاضنة أم غيرها، مؤكداً أنه من حق المتضرر من سفر الطفل سواء كان الأب أو الأم المطالبة بإسقاط الحضانة وضمها إليه، نظراً لتعرضه للضررر من منعه من التواصل مع طفله والاطمئنان عليه كما حدد القانون بما ورد فى قانون الرؤية.

كما يجوز للمتضرر أن يقاضى الحاضن للطفل داخل محكمة الأسرة، لعدم التزامه بالقواعد والقوانين المنظمة والتى أقرتها محكمة الأسرة خاصة فى رؤية الأطفال، وقد يطالب المتضرر بتعويض مادى بالإضافة لإلغاء الحضانة.

 


محكمة الاسرة

منع الاطفال من السفر

رؤية الاطفال

اخبار عاجله

اخبار مصريه

اخبار الحوادث

اخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

زوجة لمحكمة الأسرة: طلقنى برسالة صوتية على الواتس آب ورفض إثباته وتركنى معلقة

الخميس، 19 نوفمبر 2020 05:30 ص

"سلمنى ورقة طلاقى بعد عامين على إلقائه اليمين على" شكوى سيدة لمحكمة الأسرة

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 04:00 ص

"عاطل وينفق راتبى على النساء والمخدرات".. شكوى زوجة لمحكمة الأسرة

السبت، 14 نوفمبر 2020 08:00 ص

"تزوجت من أرمل يبلغ 60 عاما رفض الاعتراف بنسب طفلى" شكوى ثلاثينية لمحكمة الأسرة

الأربعاء، 11 نوفمبر 2020 01:00 ص

محكمة الأسرة تصدر قرارا بإلحاق المفتشين الإداريين لـ"نيابات الأسرة"

الثلاثاء، 10 نوفمبر 2020 06:02 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة