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حاكم بنسيلفانيا يعلن التصديق على نتائج الانتخابات الأمريكية لصالح بايدن

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 06:24 م
حاكم بنسيلفانيا يعلن التصديق على نتائج الانتخابات الأمريكية لصالح بايدن ترامب وبايدن
كتب أحمد عرفة

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أعلن حاكم ولاية بنسيلفانيا، التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية لصالح جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، وفقا لمصادر إعلامية. وفى وقت سابق، رفضت المحكمة العليا فى بنسيلفانيا طعن حملة الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب بشأن 8 آلاف بطاقة اقتراع في فيلادلفيا.

ورغم تأكيد أعضاء بالحزب الجمهورى الذى ينتمى له الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب القبول بنتيجة الانتخابات الأمريكية بعد الانتهاء من التحديات القانونية، ومطالبة رئيس التشيك لترامب بالقبول بالهزيمة، إلا أن الرئيس الأمريكي وحملته لا زالت تصر على أن تلك الانتخابات كانت مزورة .

وفى هذا السياق قال زعيم الأقلية الجمهورية فى مجلس النواب الأمريكى، إنه سيتم القبول بنتائج الانتخابات بعد الانتهاء من التحديات القانونية.

 


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بنسيلفانيا

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جو بايدن

اليوم السابع بلس

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