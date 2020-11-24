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جو بايدن يعلن أول امرأة تتولى منصب مدير المخابرات: نحن أكثر أمانا بوجود أفريل

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 08:32 م
جو بايدن يعلن أول امرأة تتولى منصب مدير المخابرات: نحن أكثر أمانا بوجود أفريل بايدن وفريقه
كتبت رباب فتحى

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أعلن الرئيس المنتخب جو بايدن، أول امرأة تتولى منصب مدير المخابرات الوطنية أفريل هينز، وهى أول امرأة تشغل هذا المنصب.

وقال جو بايدن: "نحن أكثر أمانًا مع وجود أفريل".

كانت المحامية المولودة في نيويورك نائبة لمدير وكالة المخابرات المركزية ، وهي أول امرأة تشغل هذا المنصب أيضًا.

عملت عن كثب مع بايدن من 2007 إلى 2008 في دورها كنائب كبير مستشارى الديمقراطيين في مجلس الشيوخ.

كما قدم ليندا توماس جرينفيلد لتكون سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة. عملت في السلك الدبلوماسي في دول متباينة مثل ليبيريا وسويسرا. قالت بايدن إنها عُرفت باسم "سفيرة الشعب" لمهاراتها الدبلوماسية الدافئة.

نشأت في لويزيانا أثناء الفصل العنصري. قال بايدن إن الفريق سيعيد الولايات المتحدة إلى القيادة العالمية.


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