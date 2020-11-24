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جو بايدن يختار شابة من أصول فلسطينية وأردنية فى فريقه الرئاسى الجديد

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 01:00 م
جو بايدن يختار شابة من أصول فلسطينية وأردنية فى فريقه الرئاسى الجديد ريما دودين
كتبت مريم بدر الدين

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اختار الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، "ريما دودين" وهى أمريكية من أصول فلسطينية وأردنية كمدير مكتب الشؤون التشريعية فى البيت الأبيض، ضمن فريقه الرئاسى الجديد، وهى من أبرز المتطوعات فى فريق بايدن- هاريس، وكانت عملت كمساعدة ومستشارة للسيناتور الديمقراطى ديك دوربين، من ولاية إلينوى، كما عملت سابقا مديرة أبحاث ومساعدة للسيناتور الديمقراطى فى اللجنة القضائية الفرعية لحقوق الإنسان والقانون، وفقا لموقع روسيا اليوم.

ريما
ريما

 

وقال السيناتور دوربين ديك دوربين عنها: "بدأت ريما كمتدربة في كلية الحقوق فى مكتبى منذ أربعة عشر عاما وأصبحت بالتدريج واحدة من أكثر الموظفين احتراما"، واصفا ريما بأنها "ذكية وموثوقة وتحظى باحترام الأعضاء والموظفين من كلا جانبى الممر".

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ريما دودين
 
 
ريما
ريما

 

وشاركت دودين فى تأليف كتاب تمهيدى عن إجراءات قاعة مجلس النواب ومجلس الشيوخ من خلال معهد بروكينجز، كما عملت متطوعة فى عدة حملات ديمقراطية، بما فى ذلك مع باراك أوباما، وقد تخرجت من جامعة كاليفورنيا فى بيركلى وجامعة إلينوى فى أوربانا شامبين، وتقول تقارير أن أصول عائلة دودين تعود إلى إحدى قرى مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، فيما يعيش عدد من أفراد العائلة فى الأردن ويحملون جوازاتها.

فيما ذكرت وسائل إعلام أردنية أن جد ريما دودين، كان قد تولى إحدى الوزارات فى الحكومة الأردنية، وهو مصطفى دودين وكان وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل فى حكومة وصفى التل عام 1971، كما كان عضوا فى مجلس الأعيان وعمل كذلك سفيرا للأردن فى الكويت.

كما كان جدها عضوا فى مجلس الأعيان منذ 1 نوفمبر 1971، وعمل مديرا للتموين واللاستيراد فى قطاع غزة عام 1949، ومديرا للجوازات والسفر فى القطاع عام 1953، ومديرا للشؤون المدنية فى إدارة شؤون فلسطين بالقاهرة عام 1961، مع الإشارة إلى حصوله على وسام الكوكب الأردنى من الدرجة الأولى.

هذا، ومن المتوقع أن يبدأ بايدن فى تسمية مرشحى حكومته اليوم الثلاثاء، وكان قد اختار أنتونى بلينكن، المقرب منه منذ فترة طويلة، لترؤس وزارة الخارجية، كما صرح بايدن يوم الجمعة بأنه اختار وزيرا للخزانة وأجل الإعلان عنه إلى عيد الشكر.


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