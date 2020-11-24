جو بايدن يؤكد اختياره لبلينكين وزيرا للخارجية: رجل يبحث عن الفرص

كتبت رباب فتحى

أكد الرئيس المنتخب، جو بايدن، أن أنتوني بلينكين سيصبح وزير خارجيته، قائلا إنه سيكون جاهزًا "منذ اليوم الأول" وهو رجل يبحث عن الفرص.



وحضر بلينكين المؤتمر مع الشخصيات المختارة الأخرى، ووقفوا على مسافة من بعضهم البعض وارتدوا أقنعة الوجه.



وقالت صحيفة "الجارديان"، إن نائب وزير الخارجية السابق في إدارة أوباما هو سياسى دولي ملتزم، قضى بعض طفولته في باريس ويتحدث الفرنسية بطلاقة. إنه يعتبر انخراط الولايات المتحدة مع العالم، وخاصة أوروبا، أمرًا حيويًا.



وكان اعتلى الرئيس المنتخب جو بايدن المنصة في ويلمنجتون بولاية ديلاوير للإعلان عن بعض الشخصيات البارزة في إدارته القادمة.



وقال: "إنه فريق سيحافظ على أمن وسلامة بلدنا وشعبنا".



في رفض فوري وواضح لتراجع دونالد ترامب عن التعاون على المسرح العالمي ، بمقاربته القومية "أمريكا أولاً" ، قال بايدن إن الولايات المتحدة تريد أن "تجلس على رأس الطاولة" في الشئون الدولية وستقف " للخصوم "و" لا نرفض حلفائنا".



كشف الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اليوم الإثنين عن أعضاء فريقه لمناصب الخارجية والداخلية والأمن القومى والمخابرات، حيث كلف الرئيس الأمريكى المنتخب رسميا أنتونى بلينكين بتولى وزارة الخارجية فى إدارته، كما عين جون كيرى مبعوثا رئاسيا خاصا لقضايا المناخ، وأفريل هينز مديرا للمخابرات الوطنية.



واختار الرئيس الأمريكى المنتخب أليخاندرو كايوركاس وزيرا للأمن الداخلى فى إدارته، وليندا توماس جريفيلد مندوبة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، وعين جايك سوليفان مستشارا للأمن القومى.