جون كيرى: اتفاقية باريس وحدها لا تكفى لمواجهة تغير المناخ ومصممون على مكافحته

كتبت رباب فتحى

قال جون كيرى، الذى اختاره الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، لمنصب وزاري جديد كمبعوث رئاسى لمواجهة تغير المناخ: "إن العالم يجب أن يجتمع باستخدام كل أداة لدينا لاتخاذ إجراءات بشأن أزمة المناخ".

وقال كيرى: "باريس وحدها لا تكفى"، في إشارة إلى اتفاقية المناخ الدولية التي انسحب دونالد ترامب منها، كما أعلن بعد فترة وجيزة من توليه البيت الأبيض فى عام 2016.

وتهدف الاتفاقية إلى تجنب كارثة مناخية في العقد المقبل. وقال كيرى إن إدارة بايدن هاريس مصممة على اغتنام المستقبل الآن وترك كوكب يتعافى للأجيال القادمة.