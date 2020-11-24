اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 10:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

جون كيرى: اتفاقية باريس وحدها لا تكفى لمواجهة تغير المناخ ومصممون على مكافحته

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 09:00 م
جون كيرى: اتفاقية باريس وحدها لا تكفى لمواجهة تغير المناخ ومصممون على مكافحته جون كيرى
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال جون كيرى، الذى اختاره الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، لمنصب وزاري جديد كمبعوث رئاسى لمواجهة تغير المناخ: "إن العالم يجب أن يجتمع باستخدام كل أداة لدينا لاتخاذ إجراءات بشأن أزمة المناخ".

وقال كيرى: "باريس وحدها لا تكفى"، في إشارة إلى اتفاقية المناخ الدولية التي انسحب دونالد ترامب منها، كما أعلن بعد فترة وجيزة من توليه البيت الأبيض فى عام 2016.

وتهدف الاتفاقية إلى تجنب كارثة مناخية في العقد المقبل. وقال كيرى إن إدارة بايدن هاريس مصممة على اغتنام المستقبل الآن وترك كوكب يتعافى للأجيال القادمة.


ترامب

بايدن

جون كيرى

تغير المناخ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة