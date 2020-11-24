جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتى تهريب 78 باروكة شعر طبيعى وساعتين ثمينتين

كتب ـ أحمد مصطفى

تمكن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي من ضبط محاولتى تهريب لـ 78 باروكة شعر طبيعي وساعتين ثمينتين بالمخالفة لقانون الحجر الصحى رقم 44 لسنة 1955 وتعديلاته والقانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة علي المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشأن الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وكانت المحاولة الأولى بالإدارة الأولى برئاسة أحمد عبدالهادي مدير الجمرك ، واثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة الإماراتية القادمة من دبي، اشتبه مصطفي المشنب مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول فى راكب مصرى قادم من الإمارات حيث تلاحظ له انتفاخ حقائبه وثقل وزنها .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه ما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه رسوما وضرائب جمركية أجاب بالنفي، وبالعرض على أحمد عبد الهادي مدير إدارة الجمرك قرر تكليف وليد جمال حسن مأمور الجمرك لتفتيش حقائبه فتبين وجود مجموعة من أكياس الملابس بها 78 باروكة شعر طبيعي و 8 خصل من نفس النوع مخبأة داخل الملابس في أكياسها المغلقة .

أما المحاولة الثانية، فكانت بالإدارة الثانية برئاسة أحمد سعد عبد المطلب ، واثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة الإماراتية القادمة من دبي إشتبه محمود سعيد رئيس قسم اللجنة فى راكب عربى قادم من الإمارات أثناء محاولته الخروج من صالة الوصول .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه ما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه رسوما وضرائب جمركية أجاب بالنفي .

وتم تمرير حقائب الراكب علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كلا من أحمد صلاح رزق مأمور الجمرك وأحمد علي الشريف رئيس القسم فتلاحظ لهما وجود ساعتين مخبأتين في حقيبة اليد الصغيرة الخاصة بالراكب .

وبالعرض على هاشم مصطفي مدير الجمرك قرر تكليف أحمد محمد عبد الواحد مأمور الجمرك تحت إشراف سامح أمين الجبار مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول لتفتيش حقائب الراكب يدويا فتبين وجود ساعتين ثمينتين ماركة رولكس إحداهما من معدن الذهب والثانية مرصعة بفصوص من الأحجار الكريمة، قرر الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي رقمى 48 و 49 لسنة 2020 وإخطار إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .