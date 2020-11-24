جامعة طنطا تشهد 30 بحثا عن كورونا وتحصد المركز الثانى فى التجارب السريرية

الغربية عادل ضرة

أكد الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، أن الجامعة حققت قفزة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، فى التصنيفات العالمية، وأصبحت الجامعة ضمت تصنيفات الجامعات العالمية، وهذا بفضل جهود علماء جامعة طنطا فى مختلف الكليات، حيث شهدت الجامعة تطور ملحوظ فى قطاع البحث العلمى وبلغ عدد الأبحاث المنشورة دوليا إلى 1350بحث منشور فى دوريات عالمية مشهورة، بالمقارنة بالعام الماضى 1170، والفترة القادمة ستشهد نمو فى عدد الأبحاث التى تضاف لجامعة طنطا، وبلغت نسبة التأثير العالمى لها 1,4 وهذا يدل على أن الجامعة تسير فى الاتجاه الصحيح.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن أهم ما يميز البحث العلمى فى جامعة طنطا خاصة فى ظل انتشار وباء كورونا، أن هذه الأزمة غيرت مفهومنا بالنسبة للبحث العلمى والتعليم، وحظى قطاع البحث العلمى بالنصيب الأكبر بالنسبة لأبحاث كورونا، وخرج من الجامعة ما لا يقل عن 30 بحثا من أبحاث كورونا، وحصلت الجامعة على المركز الثانى على مستوى الجامعات المصرية من حيث الأبحاث السريرية والتجارب العملية والمعملية.

وأوضح أنه تم تسجيل معظم هذه الأبحاث على أحد المواقع الإليكترونية المختصة فى نشر الأبحاث العلمية، لحفظ ملكية الجامعة فى البحث، وتم مخاطبة وزارة الصحة والتعليم العالى وحصلنا على الموافقات الرسمية لتطبيق هذه التجارب على المرضى فى العزل الصحى بمستشفيات جامعة طنطا.

وقال إنه تم إجراء التجارب سريريا على مرضى كورونا بالعزل الصحى بمستشفيات الجامعة، منها تجارب على عقار ريسبريدين وتم نشره فى إحدى المجلات العلمية وحصل على نسبة مشاهدات واستشهادات عالية، وهو من ضمن أبحاث ومحتوى علمى بجامعة طنطا.