جامعة القاهرة تواصل نشر فيديوهات تدريب الطلاب على إجادة التعلم عن بعد

كتب محمد صبحى

تواصل جامعة القاهرة، من خلال مركز الخدمات المعرفية والإلكترونية ووحدة التعلم الإلكترونى، إعداد سلسلة فيديوهات توضيحية للطلاب تشرح كيفية التعامل مع المنصة التعليمية الذكية للجامعة Blackboard والاستفادة من الخدمات التعليمية المتعددة التي توفرها لهم المنصة، حيث انتهت الجامعة من إعداد فيديوهات توضح للطلاب كيفية عملهم داخل مجموعات، ومعرفة نسبة حضورهم داخل كل مقرر دراسى.





وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، فى بيان صادر عن جامعة القاهرة، إن الهدف من استمرار الجامعة في إطلاق ونشر الفيديوهات التعليمية هو تدريب الطلاب على إجادة التعلم عن بُعد وكيفية التعامل مع المنصة الذكية للجامعة، مضيفًا أن مركز الخدمات المعرفية قد أطلق فيديو يوضح للطلاب كيفية العمل داخل مجموعات في كل مقرر من المقررات الدراسية حيث يمكن لأستاذ المادة السماح للطلاب بالتفاعل في المحاضرة والمشروعات ومشاركة الملفات داخل المجموعات الخاصة بهم من خلال لوحة المجموعات My Groups والتي تتضمن عدة روابط مباشرة للمجموعات الخاصة بكل طالب، كما يوضح الفيديو أيضًا مجموعة الأدوات التي يتيحها أستاذ المادة للطلاب لكي يستخدموها داخل المجموعات الخاصة بهم.



وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن الجامعة قد أعدت أيضًا فيديو يشرح للطلاب كيفية التعرف على نسبة حضورهم في المقرر الدراسي حيث يمكنهم مشاهدة نسبة الحضور الإجمالي والسجلات التفصيلية الخاصة بهم داخل المقرر الدراسي، بالإضافة إلى عرض تفاصيل كل اجتماعات المقرر الدراسي وملخصها وعددها.





وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى إن الجامعة وضعت خطة شاملة للتدريب على المنصة، وتم تنفيذ الخطة على 4 مراحل تشمل: تدريب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وتدريب المدربين في الكليات والمعاهد، وتدريب مهندسي تكنولوجيا المعلومات في الكليات والمعاهد، وبناء شبكة من المدربين وصانعي المعرفة في الجامعة، وذلك باستخدام الوسائل التدريبية المختلفة لتناسب جميع المستفيدين في الجامعة بمختلف الفئات العمرية والخبرات التقنية.



جدير بالذكر، أن جامعة القاهرة أطلقت مع بداية العام الدراسي أكبر منصة تعليمية ذكية تضم مجموعة من الأنظمة المتكاملة من أهمها نظام Blackboard ونظام التقييم الشامل Assessment Gourmet، ونظام Collaborate للاجتماعات والمؤتمرات، وبرنامج كشف الانتحال Plagiarism، ونظام متكامل للمراجع العلمية والمواد التعليمية، علاوة على نظام تأميني على أعلى مستوى للحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الموجودة بالمنصة.



كما اهتمت الجامعة بتدريب وإدماج الهيئة المعاونة على المنصة Blackboard لمساعدة هيئة التدريس في إدارة المقررات الدراسية لتقديم تجربة تعليمية متميزة، من خلال شاشات ذكية تم توفيرها في عدد من الكليات وجاري استكمال تركيبها في جميع الكليات ضمن خطة الجامعة الاستراتيجية للتحول الرقمي وإتاحة عرض وتسجيل المحتوى التعليمي بشكل يعزز التفاعل الطلابي في تدريس المقررات المختلفة.