جامعات الفيوم والإسكندرية والزقازيق يحصدون المراكز الأولى فى بطولة للدراجات

وبحسب بيان صادر عن الاتحاد الرياضى للجامعات، جاءت نتائج المنافسات التى نظمتها جامعة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية على ضفاف بحيرة الصيادين بالتعاون مع الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات، عن فوز ياسين سيد من وزارة التعليم العالى بالمركز الأول في مسابقة ٥ كم للطلبة الهواه، وجاء فى المركز الثانى يوسف عاطف، من جامعة حلوان، وفى المركز الثالث المعتصم بالله عماد من جامعة حلوان.

وفي نفس المنافسات على مستوى الطالبات ففازت بالمركز الأول ساره سامح من جامعة الإسكندرية، وجاءت في المركز الثاني ندي إبراهيم من جامعة السويس، وحلت آلاء تهامي من جامعة حلوان ثالثا.

اما منافسات 10 كم للطلبة المحترفين فحصد محمد فرج من جامعة الفيوم المركز الأول، وجاء في المركز الثاني حسن محمد من جامعة أكتوبر للعلوم، وحل يوسف أحمد ذكي من جامعة السويس ثالثا .. في حين اسفرت نفس المنافسات على مستوى الطالبات عن تتويج آيه أشرف من جامعة الزقازيق بالمركز الأول، وحصول ميرنا عاطف من جامعة حلوان على المركز الثاني، وجاءت إيناس سامي من جامعة المنصورة في المركز الثالث.

يذكر ان البطولة تقام تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتحت إشراف الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور هشام الجيوشي السكرتير العام للاتحاد، وبهاء مختار رئيس قطاع البطولة والمنافسة بالإتحاد.

أسفرت منافسات بطولة الدراجات للجامعات المقامة ضمن فعاليات النسخة 48 من الدورة الرياضية للجامعات والمعاهد العليا التى شارك فيها 165 طالب وطالبة بواقع 87 محترفا 78 هاويا، عن حصد وزارة التعليم العالى وجامعة الفيوم المراكز الأولى للطلبة، وجامعتى الإسكندرية والزقازيق للطالبات.