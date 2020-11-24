جارديان: حكومة إنجلترا تدعو المواطنين للعمل من المنزل حتى إبريل بسبب كورونا

كتبت: نهال أبو السعود

أخبرت الحكومة جميع العمال فى إنجلترا أنه يجب عليهم العمل من المنزل أن أمكن حتى أبريل 2021 كجزء من الانتقال إلى نظام أكثر صرامة من المحتمل أن يكون بمثابة ضربة أخرى للشركات التى تعتمد على الركاب فى مراكز المدن.

وقالت صحيفة الجارديان أن بوريس جونسون أكد أنه فى ظل كل مستوى من القيود الجديدة، يجب على العمال فى إنجلترا الذين يمكنهم العمل من المنزل الاستمرار فى القيام بذلك، حيث ستستمر القواعد فى ظل النظام الجديد المكون من ثلاث مستويات حتى نهاية مارس على الأقل إذا وافق عليها البرلمان.

اقترحت خطة الحكومة الشتوية لفيروس كورونا أن العمل من المنزل كان أحد المجالات الرئيسية الثلاثة التى أبرزتها المجموعة الاستشارية العلمية لحالات الطوارئ (Sage). من الواضح أن السياسات الأخرى التى اقترحتها Sage تضمنت إغلاق البارات التى لا تقدم الطعام.

وجاء فى التوجيه: "كان للنظام المتدرج السابق تأثير على انتقال الفيروس، لكن Sage نصح بضرورة اتخاذ تدابير أقوى فى بعض المناطق لمنع انتشار الوباء. لذلك يجب تعزيز المستويات لإبقاء الفيروس تحت السيطرة ".

تخلفت المدن الكبرى فى إنجلترا، مثل برمنجهام، وليدز، ولندن، ومانشستر، والمدن الاسكتلندية مثل غلاسكو عن نظيراتها الأصغر حجمًا فى التعافى من الإغلاق بسبب اعتمادها على العمال، وفقًا لمركز المدن الفكرية حيث تعتمد المدن الصغيرة أكثر على الإقبال على الترفيه، وهو عيب فى الأوقات العادية انقلب رأسًا على عقب بسبب الوباء.

تضرر وسط لندن بشدة بسبب العدد الهائل من الأشخاص الذين كانوا يذهبون إليه من قبل من أجزاء أخرى من المدينة أو خارجها. صرح صادق خان، عمدة لندن، لصحيفة الأوبزرفر أن هناك "تهديدًا وجوديًا محتملًا لوسط لندن كما نعرفه" بسبب القيود المفروضة على موظفى المكاتب.