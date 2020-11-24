تنظيم قوافل طبية للقرى الأكثر احتياجا فى كفر الشيخ.. صور

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة كفر الشيخ، تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قافلة طبية من جامعة كفرالشيخ، والتى نظمتها كلية الطب البشري، وكلية طب الفم والأسنان، وكلية التمريض إلى قرية السيد البدوى مركز مطوبس بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، لتقديم خدمات طبية لأهالى القرية والقرى المجاورة.

جاء ذلك بحضور اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، والذى وجه الشكر للجامعة على دورها فى المشاركة المجتمعية وخصوصاً القوافل الطبية للمناطق الأكثر احتياجا .

وأشرف على القافلة ميدانيًا الدكتور طارق عبدالباقى، وكيل كلية الطب البشرى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وفريق من الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، ونافع حمادة مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، وتم إجراء الكشف المجانى على جميع المرضى بتخصصات القافلة الطبى بقرى الخريجين بالإدارة الصحية بمركز مطوبس والوحدة الصحية بقرية السيد البدوى، والتى تخدم قرية إبراهيم الدسوقى، وقرية سيدى طلحة بتعداد 10000 نسمة، وشملت تخصصات الباطنة والأطفال وجسدية ونفسية وعصبية والرمد وأنف وأذن وحنجرة والنساء والتوليد والفم والأسنان على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين؛ كما جرى صرف العلاج فى تلك التخصصات بالمجان لجميع المرضى ‏المترددين على مقر القافلة.

وقال الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة الطبية، ضمت نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين فى تخصصات الباطنة العامة،و العيون، والأنف والأذن، والحنجرة والنساء، والتوليد والجلدية، والمخ والأعصاب والأطفال، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى ‏المترددين على مقر القافلة، مؤكداً أن تنظيم القافلة يأتى فى إطار الدور المجتمعى للجامعة لتقديم خدماتها إيمانا بأهمية المشاركة المجتمعية مشيرا إلى تقديم الخدمات الطبية فى مستشفيات الجامعة يوميا للمواطنين باستخدام التقنيات العالمية وأحدث الأجهزة.

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة تسعى لإعداد كوادر شبابية قادرة على ممارسة العمل المجتمعى العام بوعى للتجربة والتدريب من خلال تنظيم مثل هذه القوافل، مشيراً إلى أن تنظيم القوافل الطبية والمهام الإنسانية تأتى اتساقا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوفير الخدمة لكل المصريين بمستوى جيد من خلال إطلاق مبادرات الإصلاح الصحى وحظى فيه قطاع الصحة بالاهتمام والدعم من جانب القيادة السياسية، ما أحدث طفرة كبيرة فى الملف الصحى، مشيرًا إلى أنه من المقرر الاستمرار فى هذه القوافل الطبية فى قرى المحافظة لتقديم الدعم الطبي.

وقال إن هذه القوافل الطبية تعتبر من أهم وسائل خدمة المجتمع البيئى وأنها تأتى تفعيلا لدور الجامعة فى وصول الخدمة الطبية للمرضى من أهالى المحافظة الأكثر احتياجا للرعاية تيسيرًا عليهم، وتقديم الخدمة على أكمل وجه وصرف العلاج اللازم بالمجان حيث تم الكشف والتشخيص وتوزيع العلاج مجانا على 2190 حالة من أهالى قرية السيد بدوى وقرى شباب الخريجين المجاورة .

وصرح رئيس جامعة كفرالشيخ، أن تنظيم القوافل الطبية يأتى فى إطار الدور المجتمعى للجامعة لتقديم خدماتها إيمانا من الجامعة بأهمية المشاركة المجتمعية، وأننا نسعى لتقديم الخدمات الطبية إلى أكبر قدر من المواطنين لنقدم لهم الكشف والفحص والعلاج اللازم بشكل متقدم، حيث تهدف الجامعة إلى النهوض بالتنمية الصحية والاجتماعية والبيئية والفكرية وتوفير خدمة طبية متميزة للطبقات غير القادرة.

وأوضح د. دسوقى أن عدد كبير من الأهالى توافدوا على القافلة للاستفادة منها، مشيرًا إلى أنه من المقرر الاستمرار فى هذه القوافل الطبية فى قرى المحافظة لتقديم الدعم الطبي، لافتا إلى حرص إدارة الجامعة على تنظيم القوافل بأنواعها البشرية والبيطرية والزراعية أيضا لخدمة المجتمع المحلى المحيط بها وتستهدف الوصول إلى الأماكن النائية لأداء رسالتها التنموية والخدمية وتحقيق الاستفادة من الكفاءات العلمية المتخصصة بالجامعة.