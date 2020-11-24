تموين الإسكندرية تجرى جولة مفاجأة لمصنع كيرو جاز.. استجابة لشكاوى المواطنين

الإسكندرية جاكلين منير

أجرى اليوم المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية زيارة مفاجأة، إلى مصنع كيرو جاز لتعبأة اسطوانات غاز البوتاجاز، بمنطقة مرغم للتفتيش على إجراءات وخطوات تعبأة وأوزان اسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية، استجابة لشكاوى المواطنين.

وتشكل فريق عمل مكون من محمد فتح الله مدير عام التجارة الداخلية وأحمد عبد الحميد رئيس الرقابة التجارية وسليمان الطيب مدير إدارة الرقابة بالمديرية والمهندسة عزة هاشم رئيسة قسم الموازين التابعة لمصلحة الدمغة والموازين وبرفقة المهندس محمود القلش معاون مدير المديرية للاعلام و الاتصال السياسى.

وقد تم المرور والتفتيش على مراحل تعبئة اسطوانات البوتاجاز ومراجعة الإجراءات الفنية وتم أخذ عينات لأوزان اسطوانات الغاز معبأة و مفرغة و التأكد من وزن اسطوانة البوتاجاز المنزلى 12.5 كجم و وزن اسطوانة الغاز التجارية 25 كجم وقد تم مطابقة الأوزان بالمواصفات الفنية المحددة قانونيا.

وخلال هذه الزيارة صرح المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية لمركز الإعلام و الإتصال السياسى للمديرية أنه تنفيذا لتوجهات القيادة السياسية و تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية و تعليمات معالى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لمتابعة شكاوى المواطنين و العمل على حلها فورا و مراقبة أموال الدعم المقدم من الحكومة لضمان وصوله إلى مستحقيه حيث تعتبر سلعة غاز البوتاجاز من السلع الهامة و الاستيراتجية و التى يزداد عليها الاستهلاك خلال موسم الشتاء و اليوم نطمأن السادة المواطنين أن أوزان اسطوانات البوتاجاز سواء المنزلية أو التجارية مطابقة للأوزان المعتمدة.