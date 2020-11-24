اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 11:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تعيين المهندس محمد صلاح نائباً لرئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 10:14 ص
تعيين المهندس محمد صلاح نائباً لرئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى المهندس محمد صلاح الدين نائب لرئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى
كتب زكى القاضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قام المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى بتعيين المهندس  محمد محمد صلاح الدين نائباً لرئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب وذلك خلفا للدكتور المهندس  حسن أحمد عبد المجيد والذى وافته المنيه يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر الحالى .
 
يذكر أن المهندس محمد محمد صلاح الدين قد شغل منصب مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربى خلال الفترة من : 4/8/2020 حتى 15/11/2020 ، كما شغل منصب مستشار مدير عام الهيئة العربية للتصنيع من يناير 2019 حتى أغسطس 2020، وكذا مساعداً لرئيس هيئة التسليح بالقوات المسلحة .
 
 

الانتاج الحربى

محمد صلاح

حسن عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة