تعيين المهندس محمد صلاح نائباً لرئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى

كتب زكى القاضى

قام المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى بتعيين المهندس محمد محمد صلاح الدين نائباً لرئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب وذلك خلفا للدكتور المهندس حسن أحمد عبد المجيد والذى وافته المنيه يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر الحالى .

يذكر أن المهندس محمد محمد صلاح الدين قد شغل منصب مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربى خلال الفترة من : 4/8/2020 حتى 15/11/2020 ، كما شغل منصب مستشار مدير عام الهيئة العربية للتصنيع من يناير 2019 حتى أغسطس 2020، وكذا مساعداً لرئيس هيئة التسليح بالقوات المسلحة .