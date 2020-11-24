تعليق الدراسة فى 6 محافظات بسبب الطقس.. تعرف عليها ؟

الإسكندرية - جاكلين منير

قررت 6 محافظات تعليق الدراسة غدا الأربعاء بسبب الطقس السيئ المتوقع، والذى حذرت منه هيئة الأرصاد الجوية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بتفويض المحافظين فيما يتعلق باستمرار العمل بالمدارس أو تعليق الدراسة بها حسب طبيعة الطقس، ووفقا لظروف كل محافظة وفقا للأحوال الجوية المتوقعة، حيث قرر الدكتور أيمن مختار محافظ، الدقهلية، تعليق الدراسة غدا الأربعاء 25 نوفمبر الجارى للتلاميذ والطلاب بالمدارس بنطاق الدقهلية، نظرا لسوء الأحوال الجوية المتوقعة، وحرصا على سلامة أبنائنا التلاميذ الطلاب بنطاق محافظة الدقهلية.

أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قرارا تعليق الدراسة غدا الأربعاء، بالمدارس والمعاهد الأزهرية "مدرسون وطلاب "، وكذا منح جميع العاملين بالمديريات الخدمية بالمحافظة والجهات التابعة لها والتي نقلت اختصاصاتها للوحدات المحلية اجازة غدا ، وذلك نظرا لحالة الطقس السيئة التي من المقرر أن تتعرض لها الإسكندرية غدا، وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ويتمثل القرار فى المديريات الآتية : التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والاسكان والمرافق والطب البيطري والزراعة والأوقاف والتموين والتنظيم والإدارة والقوى العاملة والشباب والرياضة والمساحة والري .

وفى محافظة البحيرة، قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، تعليق الدراسة غدا الأربعاء، بسبب الطقس السىء بجميع المدارس الحكومية، والخاصة، والمعاهد الأزهرية فى محافظة البحيرة، للطلاب والمعلمين بنطاق محافظة البحيرة، بسبب سوء حالة الطقس واستثنى محافظ البحيرة، من القرار القيادات وأطقم العمل فى المدارس، وفقا للاحتياجات التى يحددها مديري المدارس والإدارات.

وفى مطروح، قرر اللواء خالد شعيب، تعليق الدراسة غدًا الأربعاء بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية والجامعة والحضانة، وكذلك منح الموظفات اللاتى لديهن أطفال بسن الحضانة إجازة غداً نظراً لتوقع سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار وحفاظا على سلامة الطلاب بمحافظة مطروح.

كما أعلن الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، أنه تم تعليق الدراسة بالجامعة غدًا الأربعاء، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والذى تناول حالة الطقس المتوقعة للغد، والذى أشار لحالة محتملة من عدم الاستقرار فى الاحوال الجوية.

فيما قرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، تعليق الدراسة غداً بجميع مدارس المحافظة (المرحلة الابتدائية، التعليم العام، التعليم الفني، التعليم الأزهري، كذا جامعة كفر الشيخ)، نظرًا لتوقع هطول أمطار خلال الـ 3 أيام المقبلة، بناءً علي توقعات هيئة الأرصاد.

كما صرح الدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، بأنه بالتنسيق مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ تقرر تعليق الدراسة غدًا الأربعاء 25/11/2020 بجميع كليات ومعاهد الجامعة بالحضور مع استمرارها أونلاين وفقاً للجداول الدراسية المعلنة بالكليات والمعاهد، نظرًا لحالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وفقاً للمعلومات الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية وخرائط الطقس.

وفي محافظة دمياط، قررت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تعليق الدراسة غداً الأربعاء الموافق 25 نوفمبر 2020 بجميع المدارس الواقعة بنطاق المحافظة، وذلك نظرًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ وحفاظاً على سلامة الطلاب.