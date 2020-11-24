تعليق الدراسة فى 6 محافظات بسبب الطقس بعد تحذير الأرصاد.. إنفوجراف

أصدر عدد من محافظي المحافظات المختلفة بمصر وخاصة بوجه بحرى قرارات بتعطيل الدارسة بمدارس بعض المحافظات، غدا، الأربعاء، بسبب سوء الطقس المتوقع والذى حذرت منه هيئة الارصاد الجوية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بتفويض المحافظين فيما يتعلق باستمرار العمل بالمدارس أو تعليق الدراسة بها حسب طبيعة الطقس ووفقا لظروف كل محافظة وفقا للأحوال الجوية المتوقعة.

في محافظة الدقهلية قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، تعليق الدراسة غدا للتلاميذ والطلاب بالمدارس بنطاق الدقهلية، نظرا لسوء الاحوال الجوية المتوقعة.

وفي محافظة البحيرة قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، تعطيل الدراسة بجميع المدارس الحكومية، والخاصة، والمعاهد الأزهرية.

واستثنى محافظ البحيرة، من القرار القيادات وأطقم العمل فى المدارس، وفقا للاحتياجات التى يحددها مديري المدارس والإدارات.

وفي مطروح قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تعطيل الدراسة بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية والجامعة والحضانة.

فيما قرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ تعطيل الدراسة، نظرًا لتوقع هطول أمطار خلال الـ 3 أيام المقبلة.

أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قرارا بتعطيل الدراسة غدا الأربعاء، بالمدارس والمعاهد الأزهرية "مدرسون وطلاب ".