اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 11:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تعرف على جهود الأمن الاقتصادى بالداخلية خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 11:38 ص
تعرف على جهود الأمن الاقتصادى بالداخلية خلال 24 ساعة أموال-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
واصلت وزارة الداخلية الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية حيث إضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.
 
 
ووجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط  2331  قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية.
 
 
وأسفرت جهود الإدارة عن ضبط 11959  قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، ونجحت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، حماية نهر النيل والمجارى المائية).
 
 
وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلباً على المناخ الإستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى من ضبط (4) قضايا.
 
 
وأسفرت جهودها وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (1258) قضية تموينية متنوعة ( غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية ، مواد بترولية، سجائر). 
ونجحت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم في ضبط (153) قضية فى مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك ، حماية الأموال ، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".
 
 
وأسفرت جهود الإدارة عن ضبط (19) قضية (مطبوعات ، مصنفات سمعية وسمعية بصرية) وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

قضية سرقة تيار كهربائى

ومخالفات شروط التعاقد

ونجحت الإدارة العامة لشرطة البيئة

مطبوعات

مصنفات سمعية

دقيق وأقماح

ثروة حيوانية

مواد بترولية

سجائر

القطارات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة