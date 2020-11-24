تعرف على جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو ضيف

نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط 3 قضايا تهريب، أبرزها (عقاقير طبية - بضائع أجنبية الصنع)، وفى مجال الأمن العام تم ضبط عدد 28 قضية، أبرزها.. مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائى، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط عدد (1399) مخالفة مرورية متنوعة.

وأسفرت الجهود فى مجال ضبط جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة عن ضبط 1 قضية، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 176 حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية، وتزوير المستندات تم ضبط 3 قضايا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية عليها.