تعرف على المعاهد الفائزة بمسابقتى الأصوات الندية وإلقاء الشعر بمنطقة الأقصر الأزهرية

الأقصر – أحمد مرعى

أقيمت فعاليات التصفيات النهائية لمسابقة الأصوات الندية وإلقاء الشعر بمعاهد منطقة الأقصر الأزهرية "بنين وفتيات"، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر 2020م، وذلك فى إطار الخطة الموضوعة لتفعيل الأنشطة والفعاليات المدرسية التى تسهم فى تعزيز العملية التعليمية وتحسين المستوى، وتحت رعاية الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة.

وتشكلت لجنة الاختبارات من بدوى خليل ونجاح زكى موجها اللغة العربية والشرعية، وأسفرت النتيجة فى مسابقة الاصوات الندية عن فوز الطالب "محمود أحمد محمد الشاذلى" معهد بنين ارمنت الحيط الثانوى بالمركز الأول، وجاء فى المركز الثانى "محمود صلاح شحات عبد الله" معهد بنين الدير الثانوي، بينما حصلت " زينب جابر أحمد سعيد" معهد الشيخ الامير الثانوى على المركز الثالث.

وفى مسابقة إلقاء الشعر: فازت الطالبة "جنة بدوى محمود "معهد فتيات البعيرات الإعدادى بالمركز الأول ونجحت " إسراء سعيد جاد الرب "معهد فتيات العشى الثانوى فى الحصول على المركز الثانى بينما جاء" على عبد الراضى علي" معهد بنين القرنة الثانوى فى المركز الثالث كما حصل " على يوسف عبد العليم" معهد آلشيخ الأمير الإعدادى على المركز الرابع، حيث تمت التصفية عن بعد عن طريق إسطوانات سى دي.

وأشرف على المسابقة أحمد عبادى أحمد مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب وعبدالجليل محمد عبدالجليل مدير رعاية الطلاب والدكتور يحيى عبدالسلام محمد موجه عام التربية الاجتماعية وعبدالجواد الخطيب وطه سعيد وعياد سليم وشرين محمد وعلا محمدج أحمد ورجاء عبد الهادى برعاية الطلاب.