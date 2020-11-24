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ترامب يختار أسماء الديوك الرومية التى سيعفو عنها فى يوم عيد الشكر

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 01:41 م
ترامب يختار أسماء الديوك الرومية التى سيعفو عنها فى يوم عيد الشكر ديك رومى - عيد الشكر
كتب إيهاب محمد

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جرت العادة، أن يقوم الرئيس الأمريكي "بالعفو" عن اثنين من الديوك الرومية  في يوم عيد الشكر، الذي تحتفل به الولايات المتحدة في رابع يوم خميس من شهر نوفمبر في كل عام، وهذه المرة اختار الرئيس دونالد ترامب، اسم "حبوب الذرة"، و"عرنوس الذرة" للديكين اللذين سيتم "العفو" عنهما"، وتم عرض الديكين على الجمهور، خلال مؤتمر صحفي في فندق Willard InterContinental في وسط مدينة واشنطن، وفقا لــ"روسيا اليوم".

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أقيم حفل "العفو" الأمريكي التقليدي عن الديوك الرومية، في يوم عيد الشكر لأول مرة في عام 1863 بفضل الرئيس أبراهام لنكولن، وستقام "مراسم العفو" هذه السنة، في حديقة الورود بالبيت الأبيض يوم الثلاثاء 24 نوفمبر. ويمكن لسكان البلاد التصويت عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتحديد الرمز الرئيسي لهذا العيد، واختيار الطائر الذي سيصبح "الديك الرومي الوطني لعيد الشكر".

ديك رومي في احتفالات عيد الشكر
ديك رومي في احتفالات عيد الشكر

 

في الولايات المتحدة يحتفل بعيد الشكر، في الخميس الرابع من شهر نوفمبر من كل عام، وفي كندا في الإثنين الثاني من شهر أكتوبر، وتقام احتفالات وأعياد مشابهة في أماكن مختلفة من العالم وفي أوقات مختلفة.

ولعيد الشكر جذور دينية وجذور ثقافية رغم ذلك يحتفل به حاليا بطريقة علمانية، ففي رابع يوم خميس من كل نوفمبر، يكون الأمريكيون على موعد مع إحدى أهم المناسبات في بلادهم، فهم يخلدون وليمة تعود لعام 1621 جمعت بين السكان الأصليين والمستوطنين الأوروبيين في منطقة بليميث باحتفال استمر لثلاثة أيام ويعتبره الأمريكيون "أول عيد شكر".

ديوك رومي للاحتفال بعيد الشكر في أمريكا
ديوك رومي للاحتفال بعيد الشكر في أمريكا

 

يعد عيد الشكر، احتفالا سنويا أسريا بامتياز، يلم شمل الأقارب الذين فرقتهم المسافات، ويشارك فيه الأمريكيون على اختلاف انتماءاتهم الدينية والاجتماعية والثقافية، ويعربون خلاله عن شكرهم لكل النعم التي يتمتعون بها، والوليمة التقليدية لعيد الشكر تشمل الكثير من الأطباق، لكن الديك الرومي المحشو سيدها، ويكون مصحوبا ببطاطس مهروسة وبطاطس حلوة وصلصة من مرق اللحم والذرة وصلصة التوت البري فضلا عن فطيرة اليقطين وغيرها. وتدخل الأسر لمساتها الخاصة على ولائمها.

 


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