ترامب: نتحرك بأقصى سرعة ولن نعترف أبدا بأوراق الاقتراع المزيفة

كتب محمد شعلان

أكد الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، عدم تنازله عن أوراق الاقتراع الزائفة التي حدثت في الانتخابات الرئاسية - على حد قوله - ووجه ترامب تساؤلا عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "ما علاقة السماح لإدارة الخدمات العامة بالعمل التمهيدي مع الديمقراطيين بالاستمرار في متابعة قضايانا المختلفة حول ما سيتم اعتباره أكثر الانتخابات فسادًا في التاريخ السياسي الأمريكي؟.. نحن نتحرك بأقصى سرعة قدما، ولن نعترف أبدًا بأوراق الاقتراع المزيفة".



ترامب على تويتر

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أعطى إميلي ميرفي رئيسة إدارة الخدمات العامة الضوء الأخضر للمضي قدما في تسليم السلطة لإدارة الرئيس المنتخب جو بايدن رغم خططه لمواصلة إقامة دعاوى قانونية، وأضاف في تغريدة "أود أن أشكر إميلي ميرفي في إدارة الخدمات العامة على التزامها وإخلاصها لبلدنا. حيث تعرضت (إميلي) للمضايقات والتهديد والإساءة ولا أريد أن أرى ذلك يحدث لها أو لأسرتها أو لموظفيها في إدارة الخدمات العامة".

وتابع "قضيتنا تمضي بقوة وسنواصل المعركة... وأنا أؤمن أننا سننتصر، لكن لمصلحة بلادنا، أوصى بأن تقوم إميلي وفريقها بما يلزم عمله فيما يتعلق بالبروتوكولات الأولية وأبلغت فريقي بأن يقوم بالشيء ذاته".

وكان قد نظم عدد من مؤيدى الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن مسيرة للإعراب عن تأييدهم لنتائج الانتخابات الأمريكية، ومطالبين إدارة ترامب بتسليم السلطة للرئيس الجديد.

وحمل المتظاهرون لافتات يحثون فيها مسئولة الخدمات العامة بإدارة ترامب إميلى ميرفى بالقيام بدورها عبر اتخاذ الإجراءات التى من شأنها تسليم السلطة للرئيس الجديد، حيث كانت ميرفى قد رفضت القيام بأى إجراءات من شأنها تسليم السلطة لبايدن وفريقه، انتظارا لكلمة القضاء النهائية فى ضوء القضايا التى رفعها الرئيس دونالد ترامب للتشكيك فى نزاهة الانتخابات الرئاسية التى أجريت فى وقت سابق من هذا الشهر.