اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 02:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تحطم طائرة إسرائيلية في منطقة النقب واشتعال النيران فيها

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 01:28 م
تحطم طائرة إسرائيلية في منطقة النقب واشتعال النيران فيها طائرة - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن راديو الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، "تحطم طائرة عمودية في النقب الغربي جنوبي إسرائيل واشتعال النيران فيها"، مؤكدة أن "طواقم الإنقاذ هرعت إلى الموقع"، وفق ما نشرت شبكة سبوتنيك الروسية.
 
من جابنها، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، عن "إصابة إسرائيليين اثنين بجروح خطيرة بتحطم مروحية مدنية في منطقة النقب جنوبي البلاد".
 
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن قبل يومين عن إحباطه هجوما بعبوات ناسفة استهدفت جنوده في الضفة الغربية.
 
وأفاد الجيش في بيان نشره على حسابه بموقع "تويتر": "أحبط مقاتلو جيش الدفاع الإسرائيلي صباح اليوم محاولة هجوم باستخدام عبوات ناسفة تم زرعها قرب قرية المغير في محيط لواء بنيامين الإقليمي".
 
وأضاف "خلال عمليات تمشيط روتينية نفذها المقاتلون في القطاع، رصدوا عبوات ناسفة تم إخفاؤها بهدف إلحاق الأذى بجنود الجيش".
 
وتابع الجيش الإسرائيلي: "وصل خبراء مفرقعات من الشرطة الإسرائيلية إلى المكان ويعملون على إبطال مفعول العبوات. ليس هناك مصابون أو أضرار".
 
من جانبها، قالت قناة "كان" الرسمية إن العبوتين تم زرعهما على الطريق، وكان مخططا أن ينفجرا عندما يسير الجنود عليهما.
 
وأرفقت القناة في تغريدة على تويتر مقطع فيديو قالت، إنه من مكان العثور على العبوتين قرب قرية المغير 27 كم شمال شرق مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية.

تحطم طائرة إسرائيلية

طائرة إسرائيلية

إسرائيل

النقب

قوات الاحتلال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة