اليوم السابع
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تحصيل 192 ألف جنيه مستحقات ورثة مصرى متوفى بالكويت.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 11:20 ص
تحصيل 192 ألف جنيه مستحقات ورثة مصرى متوفى بالكويت.. اعرف التفاصيل محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب

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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بدولة الكويت، نجح فى تحصيل المستحقات المالية لورثة المتوفى محمد جمعة، بقيمة 3794 ديناراً كويتيا، بما يوازى 192 ألفا و117 جنيها مصريا تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بالكويت بمتابعة مستحقات ورثة المتوفى محمد جمعة لحصولهم على مستحقاته المالية.

وأشار الملحق العمالى أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل العمالى بالكويت فى تقريره للوزير إلى أن المتوفى كان يعمل لدي شركة الرائد للحراسة بوظيفة ضابط أمن وتوفى بأزمة قلبية فى 22 يونيو الماضى، بالتعاون مع الإدارة القانونية بالشركة تم تحويل مستحقات المواطن المصرى المتوفى وتوزيع الحولات على ورثته وفقا لإعلام الوراثة الصادر فى سبتمبر 2020، بإجمالى 3794.2 دينار كويتى بما يعادل 192117 جنيها مصريا.


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