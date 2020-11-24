اليوم السابع
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تأجيل دعوى فصل الطائفة الإنجيلية عن الأسقفية لـ12 يناير المقبل

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 02:14 م
تأجيل دعوى فصل الطائفة الإنجيلية عن الأسقفية لـ12 يناير المقبل كنيسة - أرشيفية
أحمد عبد الهادى

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قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى المقامة من سامى فوزى شحاتة ويسوع صليب، والتى طالبا فيها بفصل طائفة الأنجليكان عن الطائفة الأسقفية واعتبارها طائفة مستقلة ذات سيادة لجلسة 12 يناير المقبل، واختصمت الدعوى التى حملت 20522 لسنة 74ق، المطران منير حنا أنيس مطران الكنيسة الأسقفية.

 

وتعرف الأنجليكية بأنها تقليد داخل المسيحية، يضم كنيسة إنجلترا والكنائس التى ترتبط بها تاريخيًا، أو تحمل معتقدات ذات صلة وثيقة بها، مثل كنيسة كندا الأنجليكانية والكنيسة الأسقفية البروستانتية فى أمريكا وكنيسة اسكتلندا الأسقفية، ويعود تاريخها إلى القرون الوسطى، وتكتب باللاتينية ecclesia Anglicana وتعني: الكنيسة الإنجليزية.

 

وتعتبر الكنيسة الأنجليكانية نفسها جزءا من الكنيسة الواحدة الجامعة المقدسة الرسولية، كما أن البعض منهم يعتبرون كينستهم كاثوليكية، كما يعتبر البعض أن الأنجليكان خلقوا طائفة تقع عند منتصف الطريق بين الكاثوليكية والبروتستانت.


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المسيحية

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