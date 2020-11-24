وأضاف كيتا - في تصريح من العاصمة داكار - أن فعاليات الدورة 29 للمعرض ستعقد في الفترة ما بين 25 مارس إلى 8 أبريل 2021 تحت عنوان: "الزراعة، رافعة الانتعاش الاقتصادي: التحديات والآفاق" تحت رعاية وزارة التجارة الخارجية في مركز السنغال الدولي للتجارة الخارجية.

وأكد حرص الجهة المنظمة على إخراج النسخة 29 للمعرض بصورة احترافية.. مشيرا إلى أنه تم بالفعل إرسال الدعوات للمشاركة في هذا الحدث إلى كافة الدول.