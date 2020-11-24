بورصة دبى ترتفع بنسبة 1.92% بجلسة منتصف الأسبوع..و"إعمار" الأكثر نشاطاً

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 1.92% رابحاً 45.26 نقطة ليغلق عند مستوى 2399.50 نقطة، وبلغ حجم التداول 331 مليون سهم محققة ما قيمته 470.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 5223 صفقة لعدد 32 سهماً، وصعدت 7 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع العقارات بنسبة 4.12%، أعقبه قطاعي الاستثمار والخدمات المالية والخدمات بنسبة 1.66%، يليه قطاع النقل بنسبة 1.28%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.91%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.71%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.63%.

وقفز 25 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة إعمار للتطوير بنسبة 6.22%، ثم سهم شركة داماك العقارية دبي بنسبة 5.35%، فيما تراجعت 5 أسهم على رأسها سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 4.58%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 3.33%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 37.3 مليون ورقة بقيمة 120.1 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 4.51%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة ديار للتطوير، عن بدء أعمال أبناء في المرحلة الثالثة والرابعة ضمن مجمع "ميد تاون" الحائز على عدد الجوائز المرموقة، وتم منح عق بقيمة 370 مليون درهم للمقاول الرئيسي للمشروع شركة Gammon &Billimoria LLC.

وفي سياق آخر أعلنت شركتا آن ديجيتال سيرفس القابضة، اكتتاب القابضة، عن اجتماع مجلس إدارة الشركة، يوم 23 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة 1 ظهراً، وذلك نظراً للاستقالة المقدمة من شركة التقنية الإقليمية للتجارة العامة، وتم قبول الاستقالة من عضوية مجلس الإدارة.

فيما أعلنت بورصة دبي، عن عطلة رسمية في السوق اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر إلى يوم الخميس الموافق 3 ديسمبر، بمناسبة يوم الشهيد واليوم الوطني 49، على ان يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 6 ديسمبر.