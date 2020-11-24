بوتين يقدم الشكر للعاهل السعودي على العمل المشترك والمثمر في إطار "أوبك +"

وكالات

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مراسم استلام أوراق اعتماد سفراء أجانب، أن العلاقات الثنائية بين روسيا والسعودية تتطور على نطاق متزايد، وقد اكتسبت طابعاً موسعاً وشاملا.

وقال بوتين: "علاقات روسيا مع المملكة العربية السعودية، إحدى الدول الرائدة في الشرق الأوسط، تتطور بشكل متزايد، وقد اكتسبت مؤخرًا طابعًا واسعًا وشاملا، وهو ما سهّلته الاتفاقيات التي جاءت عقب زيارة الدولة إلى الرياض في أكتوبر 2019".

وأضاف الرئيس: "تتعاون روسيا والمملكة العربية السعودية بشكل فعال بصيغة "أوبك +"، مما يساهم بشكل مشترك في ضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية، نحن ممتنون جدًا لصاحب الجلالة الملك، خادم الحرمين، ولولي العهد".