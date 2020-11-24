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بنك الاستثمار "رينيسانس كابيتال" يتوقع التحسن الملحوظ للاقتصاد المصرى

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 03:56 م
بنك الاستثمار "رينيسانس كابيتال" يتوقع التحسن الملحوظ للاقتصاد المصرى مركز معلومات مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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نشر مركز معلومات مجلس الوزراء انفوجراف، أوضح خلاله أن بنك الاستثمار "رينيسانس كابيتال" توقع فى تقرير له أن يشهد الاقتصاد المصرى تحسنًا ملحوظًا؛ حيث يُرجح البنك أن يسجل الناتج المحلى الإجمالى لمصر نموًّا بنسبة 3.5% بنهاية 2020، على أن يتراجع إلى 2.8% فى 2021 ليعاود ارتفاعه مرة أخرى فى 2022 مسجلًا 5%.

ولا يتوقع البنك أى تخفيض جديد فى أسعار الفائدة بعدما تجتمع لجنة السياسة النقدية فى ديسمبر المقبل، على أن ينتهى العام على المعدلات الحالية نفسها، مع هبوط التضخم إلى 5.5% فى 2021.

ويرى البنك أنه لا يجب أن تكون أعباء الديون مصدر قلق بالنسبة للديون الناشئة والمبتدئة؛ حيث أن غالبية الديون بالعملة المحلية ويتم تمويلها فى الغالب من السكان المحليين؛ مما يعنى أن الديون الخارجية غير مقلقة

 
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