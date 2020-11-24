اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 08:48 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"بعثات التعليم العالى" تكشف تفاصيل التقدم لـ300 منحة دكتوراه بـ"هونج كونج"

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 08:00 ص
"بعثات التعليم العالى" تكشف تفاصيل التقدم لـ300 منحة دكتوراه بـ"هونج كونج" وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
كتب محسن البديوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالى، والبحث العلمى، تفاصيل التقدم لـ 300 مقدمة من هونج كونج للحصول على الدكتوراه.

وتقدم هــونج كونج 300 منحة للحصول على الدكتوراه فى إطار برنامج الزمالة Hong Kong PhD Fellowship Scheme للحصول على درجة الدكتوراه للعام الأكاديمى "2021/2022".

وتتضمن المنحة مزايا مالية قيمتها تصل لـ 3,400 دولار أمريكى شهريًا، بجانب مصاريف أبحاث وسفر ومؤتمرات بما يعادل 1,700 دولار أمريكى فى السنة ولمده 3 سنوات.

وأشارت الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالى، والبحث العلمى، إلى أن آخر موعد للتقدم للمنحة 1 ديسمبر 2020، عبر الموقع الإلكترونى www.rgc.edu.hk/hkphd.

 


التعليم العالى

المنح الدراسيه

منح الدكتوراه

التعليم

الجامعات

هونج كونج

اخبار الجامعات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إدارة الوافدين بالتعليم العالى تستقبل سفير السنغال بالقاهرة لمناقشة زيادة المنح

الإثنين، 09 نوفمبر 2020 01:19 م

إدارة البعثات بالتعليم العالى تكشف تفاصيل التقدم لمسابقة مقالات الذكاء الاصطناعى

الإثنين، 09 نوفمبر 2020 12:46 م

وزير التعليم العالى يشهد احتفالية مكتبة الإسكندرية الثامنة لتخرج طلاب "الصفوة الأفارقة"

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 07:11 م

وزير التعليم العالى يؤكد إيمان مصر برسالتها تجاه الدول الأفريقية.. صور

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 04:22 م

من يدفع ثمن أخطاء "جامعة ميريت"؟.. "التعليم العالى" حددت 200 طالب لـ"الطب" كحد أقصى والجامعة قبلت 273.. المتضررون: فرصنا ضاعت بالحكومى والخاص.. ومصدر بالأعلى للجامعات يكشف: ميريت سبقت قرار التشغيل

الإثنين، 02 نوفمبر 2020 04:59 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة