"بعثات التعليم العالى" تكشف تفاصيل التقدم لـ300 منحة دكتوراه بـ"هونج كونج"

كتب محسن البديوى

كشفت الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالى، والبحث العلمى، تفاصيل التقدم لـ 300 مقدمة من هونج كونج للحصول على الدكتوراه.

وتقدم هــونج كونج 300 منحة للحصول على الدكتوراه فى إطار برنامج الزمالة Hong Kong PhD Fellowship Scheme للحصول على درجة الدكتوراه للعام الأكاديمى "2021/2022".

وتتضمن المنحة مزايا مالية قيمتها تصل لـ 3,400 دولار أمريكى شهريًا، بجانب مصاريف أبحاث وسفر ومؤتمرات بما يعادل 1,700 دولار أمريكى فى السنة ولمده 3 سنوات.

وأشارت الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالى، والبحث العلمى، إلى أن آخر موعد للتقدم للمنحة 1 ديسمبر 2020، عبر الموقع الإلكترونى www.rgc.edu.hk/hkphd.