بريطانيا تتعهد بمنح أفغانستان مساعدات سنوية قيمتها 227 مليون دولار

قالت بريطانيا اليوم الثلاثاء إنها ستتعهد بمنح أفغانستان مساعدات مدنية وغذائية قيمتها 227 مليون دولار وذلك خلال مؤتمر في جنيف يتعهد خلاله مسؤولون من نحو 70 دولة ومنظمة إنسانية بتقديم مليارات الدولارات للبلد الذي دمرته الحرب.

وتعتمد أفغانستان على المساعدات الخارجية، وقال دبلوماسيون إنها مهددة بتراجع التمويل بنسبة تتراوح بين 15 و20 بالمئة عما حصلت عليه في المؤتمر السابق للمانحين الذي عقد قبل أربعة أعوام حيث تواجه الحكومات ضغوطا شديدة لدعم اقتصاداتها في التعافي من تداعيات جائحة كورونا.

وأشار الدبلوماسيون إلى أن اقتطاع التمويل في الوقت الراهن قد يعطي الحكومات الأجنبية على الأقل بعض النفوذ لتعزيز الضرورة الملحة لمحادثات السلام بين الحكومة الأفغانية وممثلي حركة طالبان والتي بدأت في قطر في سبتمبر.

وبريطانيا ثالث أكبر دولة مانحة لأفغانستان وتزيد قيمة المساعدات التي تعهدت بها في جنيف على نحو طفيف عن المبلغ الذي تعهدت بمنحه في آخر مؤتمر مانحين في بروكسل قبل أربعة أعوام.

وذكر بيان أصدرته البعثة البريطانية لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية في جنيف أن بريطانيا تتعهد بتقديم 155 مليون جنيه استرليني (207 ملايين دولار) لدعم السلام والاستقرار في أفغانستان و"تحسين القدرة على التعليم وتوفير البنية التحتية الحيوية".

وأضاف البيان أن بريطانيا "ستعلن أيضا عن منح برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة 15 مليون جنيه (20 مليون دولار) إضافية لأفغانستان.