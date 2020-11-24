اليوم السابع
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برنامج اختار حياتك لصندوق مكافحة الإدمان يصل حى الأسمرات لتوعية طلاب المدارس

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 03:03 م
برنامج اختار حياتك لصندوق مكافحة الإدمان يصل حى الأسمرات لتوعية طلاب المدارس توعية طلاب المدارس بأضرار تعاطى المخدرات
كتب مدحت وهبة

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أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، برئاسة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، مبادرة "لتوعية طلاب المدارس، بأضرار تعاطى المخدرات بمنطقة حى الأسمرات ضمن "برنامج اختار حياتك" فى إطار حرص الوزارة على تنفيذ العديد من البرامج التوعوية المتكاملة حول الوقاية الإدمان  فى المناطق السكنية الجديدة "البديلة للعشوائيات"، إضافة إلى توفير خدمات المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية والتواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023" لتقديم الخدمات العلاجية مجانا.

وتتضمن المبادرة  تنفيذ أنشطة فنية وتلوين الكراسات واستخدام الأساليب الإبداعية التى تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال منها  لعبة "السلم والدخان" التى تبرز أن من يدخن ويحاول الوصول إلى درجة متقدمة  من خلال السلم لا يستطيع ،ويرجع للوراء بسبب أن التدخين  والمخدرات يؤثران على صحته، فى حين أن الشخص الذى لا يدخن يستطيع ان يحصل على درجات متقدمة  ويحقق أهدافه ،كما يستطيع  أن يفكر بشكل سليم ويتخذ القرار الصحيح  بعكس من  يدخن، وأنه توعية 3 آلاف طالب بمدارس حى الأسمرات حتى الآن.

ووجهت "القباج " باستمرار تنفيذ برامج توعوية عن أضرار المخدرات للأهالى بحى الأسمرات ،بجانب تنفيذ برنامج "اختار حياتك "لتوعية طلاب المدارس فى المراحل التعليمية  بأساليب إبداعية تتماشى مع الأطفال، كما يتم تقديم مغامرات قصة "أنت البطل"، الذى أعده الصندوق بالتنسيق مع اللاعب الدولى محمد صلاح، على طلاب المرحلة الابتدائية لتوعيتهم بأضرار التدخين والمخدرات.

من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ـ مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى فى تصريحات اليوم " أن الأنشطة التوعوية المقدمة داخل المدارس بحى الأسمرات تتنوع ما بين برنامج "إختار حياتك"، الذى يهدف إلى بناء الشخصية الإيجابية لدى الطلاب والطالبات واكسابهم مجموعة من المهارات الحياتية كالتعارف والتواصل والعمل الجماعى وربط هذه المهارات بمواجهة مشكلة الإدمان، كما يتم إطلاق مسابقات رياضية من خلال تنظيم دورى رياضى فى إطار حملة "أنت أقوى من المخدرات" ،فى إطار تشجيع الطلاب على التصدى لمشكلة التعاطى وإبراز خطورة الإدمان.
 

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صندوق مكافحة الإدمان

طلاب حى الأسمرات

توعية الاهالى بالاسمرات بأضرار المخدرات

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