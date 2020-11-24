بايدن يعين وزير خارجية أوباما مبعوثا للمناخ فى مجلس الأمن القومى

كتبت ــ نهال أبو السعود

عين الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، جون كيري مبعوثا رئاسيا خاصا له لشؤون المناخ، مؤكدا التزامه بمعالجة الأزمة العالمية على عكس موقف الرئيس دونالد ترامب في معالجة هذه القضية، وفقا لشبكة سي إن إن.

جون كيري الذي كان يشغل منصب وزير خارجية الرئيس السابق باراك أوباما سيكون مسئولاً على مستوى مجلس الوزراء في إدارة بايدن وسيجلس في مجلس الأمن القومي، وقال فريق بايدن الانتقالي في بيان، إنها المرة الأولى التي سيضم فيها مجلس الأمن القومي مسؤولًا لتغير المناخ، مما يعكس التزام الرئيس المنتخب بمعالجة تغير المناخ باعتباره قضية أمن قومي عاجلة.

ومن جانبه، كتب كيري في تغريدة "إنه لشرف كبير أن نعمل مع حلفائنا وشركائنا، جنبًا إلى جنب مع القادة الشباب الصاعدين في حركة المناخ، لمعالجة الأزمة بالجدية والإلحاح اللذين تستحقهما".

وبحسب التقرير، تصاعدت الطاقة حول قضية أزمة المناخ في فترة قصيرة من الزمن. عندما وصف السناتور بيرني ساندرز خلال حملته الرئاسية الأولى في عام 2016 ، تغير المناخ بأنه أزمة الأمن القومي الأولى ، تم التشهير به باعتباره غير جاد بشأن السياسة الخارجية. القومي

عمل كيري منذ فترة طويلة في قضايا المناخ، وبصفته وزيرًا للخارجية ، لعب دورًا رئيسيًا في التفاوض على اتفاقية باريس للمناخ التاريخية ، والتي تم تبنيها من قبل ما يقرب من 200 دولة في عام 2015 وكانت تهدف إلى معالجة الآثار السلبية لتغير المناخ وكان قد انسحب الرئيس ترامب من الاتفاق ومن بعده تعهد بايدن بالانضمام إليها في أول يوم له في منصبه.

اقترح بايدن خطة لإنفاق 2 تريليون دولار على مدى أربع سنوات على مشاريع الطاقة النظيفة ولإنهاء انبعاثات الكربون من محطات الطاقة بحلول عام 2035، وستعتمد الأجندة التشريعية للرئيس المنتخب بشأن المناخ إلى حد كبير على ما إذا كان الديمقراطيون يسيطرون على مجلس الشيوخ الأمريكي.