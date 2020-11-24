بايدن وكامالا هاريس يعلنان المزيد من الاختيارات الوزارية للإدارة الجديدة بعد قليل

كتبت رباب فتحى

سيعلن الرئيس المنتخب، جو بايدن بعد قليل عن المزيد من الاختيارات الوزارية ويقدم بعض الشخصيات البارزة في إدارته القادمة. وسيكشف جو بايدن ونائب الرئيس المنتخب كامالا هاريس النقاب عن المزيد من الأسماء لإدارتهما ويقدمان بعضًا من اختيارات مجلس الوزراء.

سيظهر الرئيس المنتخب وهاريس في ويلمنجتون بولاية ديلاوير.

كشف الرئيس الأمريكي، المنتخب جو بايدن، الإثنين، عن أعضاء فريقه لمناصب الخارجية والداخلية والأمن القومى والمخابرات، حيث كلف الرئيس الأمريكى المنتخب رسميا أنتونى بلينكين بتولى وزارة الخارجية فى إدارته، كما عين جون كيرى مبعوثا رئاسيا خاصا لقضايا المناخ، وأفريل هينز مديرا للمخابرات الوطنية.

واختار الرئيس الأمريكى المنتخب أليخاندرو كايوركاس وزيرا للأمن الداخلى فى إدارته، وليندا توماس جريفيلد مندوبة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، وعين جايك سوليفان مستشارا للأمن القومى.