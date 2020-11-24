بايدن: سيكون للولايات المتحدة الأمريكية ولأول مرة مسئول عن المناخ

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إنه سيكون للولايات المتحدة الأمريكية ولأول مرة مسئول عن المناخ، موضحا أن جون كيرى كان له دور فى التوصل لاتفاقية باريس للمناخ.



وأضاف جو بايدن، خلال مؤترم صحفى منعقد الآن، أن الفريق سيعمل على استعادة دور الولايات المتحدة الأمريكية عالميا.



وتابع جو بايدن: أقدم فريقا يحافظ على أمن وسلامة بلدنا وشعبنا، ويؤكد أن أمريكا عادت، وسنبدأ العمل من أجل توحيد أمريكا والعالم أجمع.



واعتلى الرئيس المنتخب جو بايدن، المنصة في ويلمنجتون بولاية ديلاوير، للإعلان عن بعض الشخصيات البارزة في إدارته القادمة. وقال: "إنه فريق سيحافظ على أمن وسلامة بلدنا وشعبنا".



في رفض فوري وواضح لتراجع دونالد ترامب عن التعاون على المسرح العالمي ، بمقاربته القومية "أمريكا أولاً" ، قال بايدن إن الولايات المتحدة تريد أن "تجلس على رأس الطاولة" في الشئون الدولية وستقف " للخصوم "و" لا نرفض حلفائنا".



وكشف الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الإثنين، عن أعضاء فريقه لمناصب الخارجية والداخلية والأمن القومى والمخابرات، حيث كلف الرئيس الأمريكى المنتخب رسميا أنتونى بلينكين بتولى وزارة الخارجية فى إدارته، كما عين جون كيرى مبعوثا رئاسيا خاصا لقضايا المناخ، وأفريل هينز مديرا للمخابرات الوطنية.



واختار الرئيس الأمريكى المنتخب أليخاندرو كايوركاس وزيرا للأمن الداخلى فى إدارته، وليندا توماس جريفيلد مندوبة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، وعين جايك سوليفان مستشارا للأمن القومى.