انخفاض سعر اليورو اليوم الثلاثاء أمام الجنيه المصرى.. ويسجل 18.45 جنيه للشراء

كتبت ريهام الباشا

انخفض سعر اليورو الأوروبى اليوم الثلاثاء 24-11-2020 ، أمام الجنيه المصرى، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس، مسجلا بالبنك الأهلى المصرى 18.45 جنيه للشراء و18.65 جنيه للبيع، مقابل 18.47 جنيه للشراء، و18.67 جنيه للبيع.

وارتفعت العملات التي تنطوي على مخاطر مرتفعة مثل الدولار الأسترالي اليوم الثلاثاء بعدما سمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ببدء إجراءات انتقال السلطة إلى الرئيس المنتخب جو بايدن.

وكان الدولار النيوزيلندي من أكبر الرابحين بما يصل إلى 0.9 %، ليرتفع لأعلى مستوى في عامين عند 0.6985 دولار بعدما طلبت الحكومة النصيحة من البنك المركزي بشأن كيفية المساعدة في استقرار أسعار العقارات ما دفع بعض المستثمرين لتصفية رهانات على المزيد من التيسير النقدي.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالي:



سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى



18.55 جنيه للشراء .

18.67 جنيه للبيع .

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى



18.45 جنيه للشراء .

18.65 جنيه للبيع .

سعر اليورو فى بنك مصر



18.45 جنيه للشراء.

18.60 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة



18.46 جنيه للشراء.

18.70 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib



18.45 جنيه للشراء.

18.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى



18.46 جنيه للشراء.

18.66 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية



18.43 جنيه للشراء.

18.60 جنيه للبيع.