اليوم السابع
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انتحار شاب بـ"حزام" بنطاله به بقرية صهبرة بالشرقية لمروره بحالة نفسية

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 11:38 ص
انتحار شاب بـ"حزام" بنطاله به بقرية صهبرة بالشرقية لمروره بحالة نفسية إسعاف - أرشيفية
الشرقية -فتحية الديب

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أقدم شاب فى بداية العقد الثانى من العمر، على التخلص من حياته شنقا مستخدما حزام بنطلون، وربطه بحلقة حديدة بسقف صالة شقته داخل قرية قرموط صهبرة مركز ديرب نجم بالشرقية، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزى، تحت تصرف النيابة العامة، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد لمركز شرطة ديرب نجم، بالعثور على "محمد م ال إ" 19 سنة مقيم قرية صهبرة دائرة المركز جثة هامدة بغرفة نومه.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ديرب نجم، متمثلة فى العميد محمد فؤاد، مأمور المركز، والرائد عبد المنعم علاء، رئيس المباحث، لموقع البلاغ، وتبين العثور على الشاب مشنوقا بصالة المنزل المقيم بيه، وكشفت التحقيقات أن الشاب كان يمر بحالة نفسية فى الفترة الأخيرة، وأنه استخدام حزان البنطلون الخاص به وربطه بحلقة حديدة بسقف الصالة وانتحر، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة.

 

 


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