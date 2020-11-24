اليونسكو: النساء تمثل 22% فقط من العاملين في مجال التكنولوجيا عالميا

كتب محمد شعلان

أكدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، وجود تحيز صارخ ضد المرأة في مجالات التوظيف المتعلقة بمجالات التكنولوجيا في العالم، موضحة أن هذا التحيز ضد عمل المرأة في المجال التكنولوجي سيزيد من ترسيخ قوالب التفرقة بين الجنسين، وطالبت المنظمة الدولية باجتثُّاث جذور التحيز الجنساني في مجال الذكاء الاصطناعي.



حساب اليونسكو على تويتر

وذكرت منظمة اليونسكو، في رسالة لها على الحساب الرسمي بموقع "تويتر"، نسبة تمثيل النساء العاملات في مجال التكنولوجيا، قائلة: "تمثل النساء نسبة 22% فقط من عدد العاملين في مجال الذكاء الاصطناعي في العالم، وهناك تحيّز صارخ ضد المرأة على صعيد الوظائف في مجال التكنولوجيا، مما يرسّخ القوالب النمطية الجنسانية".

وعن أهمية عمل المرأة، أكدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو»، أهمية دور المرأة وقدرتها في زيادة الإنتاج الزراعي وتقليل عدد المجاعات حول العالم، وأشادت "اليونسكو" بها في رسالة على حسابها بـ"تويتر": "لو أُتيحت للنساء الريفيات نفس الفرص المتاحة للرجال في اكتساب الأصول الزراعية والحصول على الخدمات التعليمية والقدرة على دخول الأسواق لأمكن زيادة الإنتاج الزراعي وتقليل عدد الجياع بمقدر 100 إلى 150 مليون شخص".

وفي وقت سابق، أكدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو»، زيادة عدد الفتيات التى التحقت بمراحل التعليم خلال آخر 25 عاما، ولكن لم تحقق هذه الزيادة المساواة بين الجنسين، وغردت اليونسكو على الحساب الرسمى بموقع "تويتر"، قائلة: "ارتفع عدد الفتيات الملتحقات بمرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي خلال السنوات الـ25 الماضية بمقدار 180 مليون فتاة، ولكن لم تحقّق أى دولة المساواة بين الجنسين حتى الآن.