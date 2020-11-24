"اليوم السابع" ينشر هيكل المساهمين بشركة "نيرك" بين المنطقة الاقتصادية والصندوق السيادى

كتب: مدحت عادل

ينشر "اليوم السابع" تفاصيل جديدة في عقد تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية والموقع بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي، والقطاع الخاص متمثلاً في المساهمين "شركة سامكريت للاستثمار، شركة حسن علام القابضة، شركة أوراسكوم للإنشاءات، وشركة كونيكت للتكنولوجيا والمعلومات".

وقالت مصادر مسؤولة، إن رأس مال الشركة الجديدة يبلغ مليار و200 مليون جنيه، وتتوزع حصص المؤسسين بين 7 أطراف وهي، الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس بنسبة 12%، يليها الصندوق السيادي بنسبة 12%، ثم شركة أبناء حسن علام القابضة بنسبة 15%، وشركة أوراسكوم للإنشاءات بنسبة 15%، وشركة سامكريت للاستثمار الهندسي بنسبة 15%، وشركة كونكت لتكنولوجيا المعلومات بنسبة 15%، وشركة شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية 16%.

وأضافت المصادر، أن الدراسات تشير إلى أن أكثر من 60% من حجم السوق في منطقة الشرق الأوسط تتمركز في 5 دول تربطهم علاقات تجارية قوية مع مصر، وذلك بالإضافة إلى الطلب المتوقع من وحدات جديدة تخدم المشروعات المستقبلية لربط سكك حديد مصر بدول الجوار.

وأوضحت المصادر، أنه تم الاستعانة بمكاتب استشارية عالمية للقيام بالدراسات المالية والفنية والهندسية والقانونية والتجارية.

وشهدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والفريق كامل الوزير وزير النقل مراسم توقيع عقد تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي، والقطاع الخاص متمثلاً في المساهمين "شركة سامكريت للاستثمار، شركة حسن علام القابضة، شركة أوراسكوم للإنشاءات، وشركة كونيكت للتكنولوجيا والمعلومات"، وذلك على هامش فعاليات معرض Cairo ICT والدورة الثالثة لمعرض ومؤتمر تكنولوجيا النقل الذكي 2020 Trans MEA.