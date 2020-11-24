اليوم السابع: رسميا.. مصر تدخل ثانى موجات كورونا

تتابع اليوم السابع في عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها إعلان وزارة الصحة، دخول مصر، رسميا الموجة الثانية من موجات فيروس كورونا، إضافة إلى تأكيد الحكومة أن الدراسة مستمرة ولا صحة لشائعات الإغلاق، وتقرير عن انضمام 110 نواب جدد للبرلمان.



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