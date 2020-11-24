اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 08:41 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الهند تسجل 37 ألفا و975 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 07:14 ص
الهند تسجل 37 ألفا و975 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة كورونا فى الهند - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الثلاثاء تسجيل 37 ألفا و975 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على مدار الساعات ال(24) الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في أنحاء البلاد حتى الآن إلى 9 ملايين و177 ألفا و841 إصابة.
وأظهرت بيانات وزارة الصحة - حسبما نقلت قناة (إنديا تي في) الهندية - أنه تم تسجيل 480 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس على مدار ال24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي حصيلة الوفيات 134 ألفا و218 وفاة.
وأشارت الصحة الهندية إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس وصل حتى هذه اللحظة 8 ملايين و604 آلاف و955 شخصا.


الهند

كورونا

كورونا فى الهند

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة