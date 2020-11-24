الهند تسجل 37 ألفا و975 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الثلاثاء تسجيل 37 ألفا و975 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على مدار الساعات ال(24) الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في أنحاء البلاد حتى الآن إلى 9 ملايين و177 ألفا و841 إصابة.
وأظهرت بيانات وزارة الصحة - حسبما نقلت قناة (إنديا تي في) الهندية - أنه تم تسجيل 480 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس على مدار ال24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي حصيلة الوفيات 134 ألفا و218 وفاة.
وأشارت الصحة الهندية إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس وصل حتى هذه اللحظة 8 ملايين و604 آلاف و955 شخصا.
الهند تسجل 37 ألفا و975 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعةالثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 07:14 ص
كورونا فى الهند - أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الثلاثاء تسجيل 37 ألفا و975 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على مدار الساعات ال(24) الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في أنحاء البلاد حتى الآن إلى 9 ملايين و177 ألفا و841 إصابة.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
الهند تسجل 44059 إصابة جديدة بفيروس كورونا و511 وفاة خلال 24 ساعةالإثنين، 23 نوفمبر 2020 07:23 ص
الهند تسجل أكثر من 45 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعةالأحد، 22 نوفمبر 2020 08:52 ص
إصابات كورونا فى الهند تلامس 9 ملايين حالةالخميس، 19 نوفمبر 2020 08:00 ص
مقتل طفلة بعد اغتصابها ونزع كبدها لاستخدامه فى "السحر الأسود" بالهندالخميس، 19 نوفمبر 2020 03:50 ص
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة