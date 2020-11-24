الهلال الأحمر والشرطة يطبقان الإجراءات الاحترازية لحماية الناخبين بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

وسط أجواء مميزة يشارك رجال فريق الهلال الأحمر فرع الأقصر، مع رجال الشرطة بوزارة الداخلية ومديرية أمن الأقصر، فى تنظيم دخول المواطنين للجان انتخابات مجلس النواب بمحافظة الأقصر، بجانب القيام بفحصهم خلال الدخول بالكواشف الحرارية وتعقيم أيديهم لحماية الناخبين من العدوى بفيروس كورونا خلال عملية التصويت.

وفى نفس السياق واصل رجال الشرطة بمديرية أمن الأقصر، دعمهم الكبير لكافة الناخبين وكبار السن والأهالى أمام اللجان بثانى أيام جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2020 بمختلف أنحاء محافظة الأقصر، وسط أجواء من المحبة والدعم الكبير للمواطنين خلال التصويت، حيث يقوم رجال الشرطة بمساعدة كافة كبار السن خلال توجههم للجان للتصويت فى جولة الإعادة بتوفير كراسى متحركة لهم وكافة اللوازم لوقايتهم وحمايتهم من العدوى بفيروس كورونا خلال التوافد على اللجان المختلفة.

وكانت الجولة الأولى قد شهدت حسم مقاعد الفردى بمحافظة البحر الأحمر، لتجرى الإعادة الاثنين والثلاثاء 23 و24 نوفمبر على عدد من المقاعد الفردية فى 13 محافظة، هى: الجيزة، والبحيرة، والإسكندرية، ومطروح، وبنى سويف، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، وتجرى الإعادة فى كل الدوائر بتلك المحافظات عدا الجيزة والإسكندرية والفيوم، التى حُسمت بعض دوائرها من الجولة الأولى.

وبعدما فاز 32 مرشحا من الجولة الأولى، يتنافس فى الإعادة 220 مرشحا على 110 مقاعد، بواقع 4 مرشحين على مقعدين بالجيزة، و26 على 13 مقعدا بالإسكندرية، و14 على 7 مقاعد بالفيوم، و16 على 8 مقاعد فى بنى سويف، و30 على 15 مقعدا بالمنيا، و24 على 12 مقعدا بأسيوط، و4 على مقعدين بالوادى الجديد، و28 على 14 مقعدا بسوهاج، و18 على 9 مقاعد فى قنا، و6 على 3 مقاعد بالأقصر، و10 على 5 مقاعد بأسوان، و36 على 18 مقعدا بالبحيرة، و4 على مقعدين بمرسى مطروح.

يُذكر أن عدد أعضاء مجلس النواب الفعليين حتى الآن 357 نائبا، بواقع 284 عن القوائم بالقطاعات الأربعة على مستوى الجمهورى، و73 نائبا حسموا السباق على المقاعد الفردية بالجولة الأولى من المرحلتين الأولى والثانية، بينما يخوض الإعادة حاليا 220 على 110 مقاعد، ومن المنتظر أن يتنافس 202 على 101 مقعد فى ثانى جولات المرحلة الثانية مطلع ديسمبر المقبل.







