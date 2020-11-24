اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 04:00 ص
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النيابة تطلب التحريات حول سرقة مجهولين شقة ربة منزل فى الجيزة

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 04:00 ص
النيابة تطلب التحريات حول سرقة مجهولين شقة ربة منزل فى الجيزة سرقة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول سرقة مجهولين لمبلغ مالى من داخل شقة ربة منزل فى الجيزة، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، واستدعت عددا من شهود العيان؛ لسماع أقوالهم.

ويفحص رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة كاميرات المراقبة، لكشف هوية المتهمين بسرقة مبلغ مالى من شقة ربة منزل بالجيزة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من ربة منزل، يفيد بتعرض شقتها السكنية للسرقة على يد مجهولين، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن مجهولين سرقوا مبلغ مالى من شقة مقدمة البلاغ.
 
ويفحص رجال المباحث كاميرات المراقبة لكشف هوية المتهمين بسرقتها، تمهيدا للقبض عليهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

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