النيابة تطلب التحريات حول سرقة شركة مستلزمات طبية فى الجيزة

كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول سرقة لص مقر شركة مستلزمات طبية، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، وأمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهم للتحقيق معه.

لجأ لص إلى حيلة لسرقة مقر شركة مستلزمات طبية فى الجيزة، خاصة أن العقار الكائن به الشركة معين عليه عدد من أفراد الأمن الخاص لتأمينه، فصعد أعلى شجرة خلف العقار وتسلل إلى نافذة الشقة، واستولى على مبلغ مالى، ولاب توب، واستخدم ذات الطريقة فى الهرب عبر الشجرة، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف هوية المتهم وضبطه، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة الجيزة، بلاغا يفيد تعرض شركة مستلزمات طبية للسرقة على يد مجهول، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، أن لصا صعد إلى مقر الشركة عبر شجرة خلف العقار، واستولى على مبلغ مالى ولاب توب وفر هاربا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارى تكثيف التحريات لكشف هوية المتهم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.