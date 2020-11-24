النيابة تحقق فى قتل عامل لشقيقته بسبب خلافات أسرية وتستمع للشهود فى بولاق

كتب ـ أحمد الجعفرى

تحقق النيابة العامة فى واقعة اتهام عامل بقتل شقيقته وإصابة زوجة شقيقه بسلاح أبيض، بسبب خلافات أسرية فى منطقة بولاق الدكرور؛ حيث طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وبدأت الاستماع لأقوال الشهود.

ألقت مباحث الجيزة القبض على عاطل، لاتهامه بقتل شقيقته، وإصابة زوجة شقيقه بسلاح أبيض، بسبب خلافات اسرية فى بولاق الدكرور، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا يفيد مقتل ربة منزل داخل مسكنها، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المجنى عليها مصابة بطعنات، اعتدى عليها شقيقها، بسبب خلافات أسرية، كما أصاب زوجة شقيقه لمحاولتها الدفاع عن المجنى عليها.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، والسلاح المستخدم فى الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.