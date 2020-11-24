أعلنت وزارة الصحة النمساوية تسجيل 4377 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الثلاثاء - أن أعلى الاصابات تم تسجيلها في النمسا العليا وبلغت 1165 حالة وتيرول 663 حالة وسالزبورج 566 حالة والنمسا السفلى 543 حالة والعاصمة فيينا 505 حالات، بينما جاءت أقل الإصابات في بورجنلاند 172 حالة.
وأشار إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغت 254 ألفا و710 حالات وقد تعافى منها 182 ألفا و620 حالة بينما توفى 2577 حالة، موضحا أنه تم تسجيل 118 وفاة خلال ال24 ساعة الماضية في أعلى حصيلة يومية منذ اندلاع الجائحة.
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