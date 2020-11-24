وأشار إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغت 254 ألفا و710 حالات وقد تعافى منها 182 ألفا و620 حالة بينما توفى 2577 حالة، موضحا أنه تم تسجيل 118 وفاة خلال ال24 ساعة الماضية في أعلى حصيلة يومية منذ اندلاع الجائحة.