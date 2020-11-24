الناتو والاتحاد الأوروبى يدعوان بايدن لإعادة بناء العلاقات عبر الأطلسى

رويترز

دعا أمين حلف شمال الأطلسي ومسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لإعادة بناء العلاقات عبر الأطلسي والاجتماع مع حلفاء واشنطن الأوروبيين العام المقبل.

ووجه الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل التهنئة إلى بايدن، خلال مكالمات هاتفية معه، لفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ودعواه لزيارة مقر قيادة التحالف العسكري في بروكسل، وهي أيضا مركز قيادة الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة.

وبحسب بيان صادر عن التحالف العسكري، وجه ستولتنبرج الشكر لبايدن "لكونه مؤيدا قديما لحلف شمال الأطلسي والعلاقة عبر الأطلسي"، في حين قال مكتب ميشيل إنه "اقترح إعادة بناء ... علاقات قوية عبر الأطلسي".

وفي الوقت الذي يواجه فيه الاتحاد الأوروبي انتكاسة تاريخية بعد مغادرة بريطانيا للتكتل، سلط بيان الاتحاد الأوروبي الضوء على دعم بايدن للحفاظ على السلام والاستقرار على الحدود الأيرلندية الحساسة رغم خروج بريطانيا من الاتحاد.

وقال بايدن إنه يجب على لندن أن تحترم اتفاقية خروجها من الاتحاد عام 2020، لأنها تحمي السلام في جزيرة أيرلندا، وإلا فلن يكون هناك اتفاق تجاري أمريكي لبريطانيا.

وتمثل تلك التصريحات تغييرا مرحبا به في لهجة واشنطن فيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي الذي غالبا ما دخل في صدامات مع الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب الذي أشاد بخروج بريطانيا من الاتحاد وسحب بلاده من اتفاقية تغير المناخ وكان في عداء علني مع حلف الأطلسي، وانتقد حلفاءه الأوروبيين لإنفاقهم أموالا أقل مما ينبغي على الدفاع.