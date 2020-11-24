المرصد السوري يعلن مقتل 5 أشخاص في انفجار سيارة مفخخة بمدينة الباب شمالي سوريا

كتب أحمد عرفة

أكد المرصد السوري مقتل خمسة أشخاص في انفجار سيارة مفخخة في مدينة الباب شمالي سوريا، وفقًا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقبلها كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان والذى يتخذ من لندن مقرًا له، عن مقتل 15 مسلحًا أجنبيًا في غارة على ميلشيات موالية لإيران شرقي سوريا.

وفى وقت سابق، أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان بأن القوات التركية بدأت بإنشاء قاعدة عسكرية تابعة لها في قرية طماميح بريف عين عيسى، وذلك بعد أن قامت بقصف الريف الشمالي لعين عيسى في ريف الرقة بقذائف المدفعية والهاون، حيث بدأت بجلب معدات لوجستية ومعدات بناء لإنشاء، ووثّق المرصد السوري - وفقا لقناة (العربية) الإخبارية - إصابة ثلاث مدنيين جراء القصف الصاروخي الذي نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها على منطقة عين عيسى شمالي الرقة الثلاثاء الماضي .

وتحدث المرصد عن وقوع قصف صاروخي نفذته القوات التركية على قرية صيدا الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية في ريف عين عيسى الشمالي، الثلاثاء الماضي، كما سقطت قذائف أطلقتها القوات التركية على مداخل ناحية عين عيسى.