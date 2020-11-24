المرصد السورى يؤكد مقتل وإصابة 31 مسلحا فى كمين شمالى الرقة

لندن /أ ش أ/

أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان، ومقره لندن، مقتل وإصابة 31 عنصرا من الفصائل الموالية لتركيا فى كمين نصبته قوات سورية الديمقراطية فى أطراف عين عيسى شمالى الرقة.

وأوضح المرصد - وفقا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم الثلاثاء - أن مجموعة مكونة من 31 مقاتلا على الأقل من الفصائل الموالية لتركيا تسللوا نحو قرية "معلق" الواقعة بأطراف عين عيسى، وانسحبت "قسد" من مواقعها فى القرية بعد نصب كمين من الألغام.

وأشار إلى أن هذه الألغام انفجرت بالمقاتلين بعد دخولهم القرية، الأمر الذى أسفر عن مقتل 18 من الفصائل الموالية لتركيا، بالإضافة لإصابة 13 آخرين بجراح متفاوتة، بعضهم فى حالات خطرة.

وكان المرصد السورى قد أشار صباح اليوم إلى وقوع اشتباكات عنيفة شهدتها منطقة قرية معلق الواقعة بمحيط عين عيسى بين الفصائل الموالية لأنقرة من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى.